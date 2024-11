Lewis Hamilton - Andrej Isakovic / AFP

Lewis HamiltonAndrej Isakovic / AFP

Publicado 13/11/2024 15:25

Rio - Lewis Hamilton só vai sentir o gosto de pilotar o carro da Ferrari em 2025. A Mercedes rejeitou o pedido da equipe italiana e não vai liberar o heptacampeão para os testes de pós-temporada, após o encerramento da temporada em Abu Dhabi, em dezembro.

O motivo da recusa seria a presença do heptacampeão em compromissos promocionais de fim de ano, segundo o portal "Motorsport". A Ferrari tinha esperança de contar com Hamilton na pós-temporada, mas terá que esperar mais um tempo, até o início de 2025.

O regulamento não permite que um piloto faça teste com o carro do ano seguinte fora do evento de pré-temporada no Bahrein. Porém, a Ferrari planeja colocar Hamilton para pilotar um dos carros entre 2022 e 2024 para se adaptar. A tendência é que seja utilizado o F1-75, de 2022, na pista de testes em Fiorano.