Marta também disputa o posto de melhor meio-campista da liga feminina norte-americanaLívia Villas Boas / CBF

Publicado 13/11/2024 15:17 | Atualizado 13/11/2024 15:19

Estados Unidos - Camisa 10 do Orlando Pride, Marta está entre as cinco indicadas ao prêmio de melhor jogadora da temporada na National Women's Soccer League (NWSL), a liga feminina dos Estados Unidos. A brasileira ainda disputa o posto de melhor meio-campista da competição.

Na eleição para MVP da liga, ela concorre com sua companheira de equipe, a zambiana Barbra Banda, vice-artilheira da NWSL com 15 gols. As outras indicadas são as atacantes Thabita Chawinga, do Kansas City Current, Trinity Rodman, do Washington Spirit, e Sophia Smith, do Portland Thorns.Já entre as meias, Marta está na briga com Croix Bethune (Washington Spirt), Vanessa DiBernardo (KC Current), Lo’eau LaBonta (KC Current) e Ashley Sanchez (North Carolina Courage).Os prêmios individuais da NWSL são definidos em uma eleição com participação de jogadoras (40% dos votos), proprietários e técnicos (25%), jornalistas (25%) e torcedores (10%). A vencedora será anunciada às vésperas da final, marcada para o dia 23 de novembro.