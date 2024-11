Alef Manga retornou ao Coritiba após 360 dias de suspensão - Guilherme Griebeler / Coritiba

Publicado 13/11/2024 13:44

Rio - O Coritiba anunciou nesta quarta-feira (13) a barca para a próxima temporada. O zagueiro Maurício Antônio, o meia Yago Ferreira e os atacantes Alef Manga, Robson, Figueiredo estão fora dos planos para 2025. O Coxa não conseguiu brigar pelo acesso e permanecerá na segunda divisão por mais um ano.

Alef Manga chegou a ficar suspenso por 360 dias por participar de um esquema de manipulação de jogos. O Coritiba tinha a opção de renovar o contrato, mas optou pela liberação. Já Robson é o vice-artilheiro do time, enquanto Marco Antônio é uma das lideranças, mas estão de saída para outros clubes.

Por fim, Yago Ferreira e Figueiredo não vão ser contratados em definitivos. O meia foi emprestado pelo Fluminense após se destacar pelo Nova Iguaçu no Carioca, mas jogou apenas cinco jogos. Já o atacante foi emprestado pelo Vasco, fez 42 partidas e marcou dois gols, mas também está fora dos planos.

Veja a nota oficial do Coritiba:

"O Coritiba informa que os contratos dos atletas Maurício Antônio (Zag), Figueiredo (Meia), Alef Manga (Ata) e Róbson (Ata) encerram em 2024 e não serão renovados. Nesse sentido, assim como o atleta Yago (Meia), deixam de fazer parte do grupo que participará dos dois últimos compromissos do clube nesta temporada.



Com menção especial à Robson, com mais de 150 jogos pelo clube e nosso capitão em diversas oportunidades, o Coritiba agradece a todos e deseja sucesso na sequência de suas carreiras."