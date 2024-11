Flor Guadalupe é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Flor Guadalupe é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2024 12:25

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, afirmou que os homens têm gastado muito dinheiro com seus carros e deixando suas mulheres de lado. A beldade fez essa crítica e pediu mais carinho e atenção por parte das pessoas do sexo masculino com suas parceiras.

fotogaleria

"Muitas vezes os homens gastam muito no carro e nada para a esposa, então o que nos resta? Quem te dá felicidade é a mulher, não o seu veículo, conheço homens que gastam muito dinheiro no carro e nem dão dinheiro para a esposa no cabeleireiro, isso é injusto", disse em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

Flor Maldonado descartou qualquer receio de ser vista como interesseira e voltou a dizer que a mulher precisa ser prioridade na vida de um homem casado.

"De jeito nenhum, pra falar a verdade, imagino que vai ter gente mesquinha que não concorda comigo, mas não me importo porque é a verdade, só acontece que hoje em dia para os caras não é uma necessidade se cuidar de sua esposa. E para mim é o mais importante ou então nada funciona bem", afirmou.