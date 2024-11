Messi é o principal nome da Argentina - Juan Barreto / AFP

Publicado 13/11/2024 11:53

Rio - O Paraguai criou uma lei "anti-Messi" na véspera da partida contra a Argentina, nesta quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O diretor de futebol paraguaio Fernando Villasboa proibiu o acesso de torcedores com camisas de qualquer time já defendido pelo craque argentino.

Não é a primeira vez que o diretor de futebol paraguaio veta a camisa de um jogador de outro país. Em setembro, na véspera do confronto contra o Brasil, Fernando Villasboa proibiu o acesso de torcedores com camisas de Vini Jr. Na época, o dirigente explicou a decisão como uma "questão de lógica e segurança", e apenas o setor visitante pôde utilizar as peças do craque brasileiro.

O Paraguai é o sexto colocado das Eliminatórias, com 13 pontos. Já a Argentina, por sua vez, lidera com 22. A seleção paraguaia chega de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com duas vitórias e dois empates. Nos últimos dois confrontos, empatou com o Equador, fora de casa, e venceu a Venezuela, no Defensores del Chaco.