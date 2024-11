O argentino Sebastian Baez, campeão do Rio Open 2024, durante partida do torneio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/11/2024 13:53 | Atualizado 13/11/2024 16:10

Rio – Os ingressos para a edição de 2025 do Rio Open, o maior evento de tênis da América Latina, foram esgotados com poucos minutos de vendas após a abertura ao público geral, às 12h desta quarta-feira (13). O campeonato acontecerá de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club, na Gávea, Zona Sul do Rio. Nas redes sociais, usuários que não conseguiram suas entradas reclamaram da instabilidade no site na hora da compra.

Os ingressos para o Rio Open 2025 estão esgotados! Nos vemos no Jockey Club Brasileiro — Rio Open (@RioOpenOficial) November 13, 2024

"Péssima experiência. Estava de plantão no site antes das 12h e não consegui comprar um ingresso", disse um homem. "É sério mesmo isso? Era apenas um minuto da abertura, e pasmem, não havia mais ingressos! Agora, somente ano que vem, e se conseguirmos!", contestou uma mulher.

A reportagem tenta contato com a Eventim, empresa responsável pelas vendas. O espaço está aberto para manifestações.

Internautas reclamaram, também, que a página do torneio estaria apagando comentários com queixas, algo negado pela Rio Open. "Pessoal, atenção: não estamos apagando quaisquer comentários. O Instagram está passando por uma instabilidade no momento, é possível perceber em outras páginas também, onde apenas os comentários mais atuais aparecem. Lamentamos qualquer transtorno que esta situação possa ter causado", afirma a organizadora.

Elite do esporte mundial

Grandes nomes do tênis confirmaram presença no evento, como o alemão Alexander Zverev, número quatro do mundo e medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio-2020, e o dinamarquês Holger Rune, número 16 do ranking. A edição de 2024 contou com a participação do espanhol Carlos Alcaraz, uma estrela do esporte.