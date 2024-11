Raphinha fez o único gol do Brasil no empate com a Venezuela, por 1 a 1, na última quinta (14) - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/11/2024 17:59

Raphinha deu sequência ao grande momento que vive neste início de temporada e atingiu uma marca pelo Brasil nas Eliminatórias, ao balançar a rede no empate por 1 a 1 contra a Venezuela, na última quinta (14) . O meia-atacante virou, ao lado de Neymar, o jogador com mais participações em gols pela Seleção na competição.

O posto ficou com o jogador do Al-Hilal por mais de um ano. Antes de romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, ele havia feito dois tentos e anotado três assistências.

O atual camisa 10 da Seleção, por sua vez, marcou em quatro oportunidades e deu um passe para gol. Nos últimos três jogos das Eliminatórias neste ano, inclusive, balançou a rede três vezes, sendo duas contra o Peru.

Momento mágico na Europa

A boa fase de Raphinha não se restringue somente ao Barcelona. Pelo clube catalão, já marcou 12 gols e deu oito assistências, se consolidando como uma das referências do time.

O ótimo desempenho é atribuído à mudança de posicionamento do jogador na equipe comandada por Hansi Flick . Se antes atuou por duas temporadas consecutivas na ponta direita, agora passou a ficar mais centralizado. A alteração também foi seguida por Dorival Júnior na seleção brasileira.

O próximo e último compromisso do Brasil neste ano será contra o Uruguai, na terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.