John Textor, dono da SAF do BotafogoDivulgação/Lyon

Publicado 15/11/2024 20:05

França - O Lyon, clube de John Textor na França, foi proibido de de contratar jogadores na próxima janela de transferências por decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP). Em comunicado apresentado nesta sexta-feira (15), o órgão exigiu que o clube melhore sua situação financeira. Caso contrário, poderá ser rebaixado no Campeonato Francês.

Mais cedo, Textor chegou a se encontrar com representantes do DNCG e chegou a dizer que "a reunião foi boa". Porém, horas depois, a proibição ao Lyon foi determinada.

"Estou confiante nos nossos números. Nunca posso ter confiança na forma como órgão regulatórios olham essas coisas. Acredito que a DNCG é independente de algumas pressões, mas temos muitos inimigos, dentro da direção da liga", disse o dono da SAF do Botafogo à imprensa francesa.

Segundo o "L'Equipe", os membros do DNCG não se convenceram com os argumentos apresentados por Textor. A Eagle Football Group, holding do empresário, teve um aumento em suas dívidas de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Na reunião desta sexta, a DNCG queria que os dirigentes do Lyon apresentem garantias de, no mínimo, 10 milhões de euros na atual temporada, o que não aconteceu.

De acordo com veículos de imprensa da França, uma possibilidade de garantia por parte do Lyon é o compromisso de vender jogadores dos clubes que fazem parte do portifólio da Eagle Football, como o Botafogo. Outro solução seria John Textor vender suas ações do Crystal Palace, da Inglaterra, onde tem 45% de participação.



Na divulgação dos resultados da última temporada, a Eagle Group indicou uma contribuição de 75 milhões de euros até o fim de 2024 através de capital próprio ou receita com vendas de jogadores da holding. Esse valor ainda pode chegar a 100 milhões de euros em janeiro, após a "conclusão das transferências de jogadores durante a janela de transferências de janeiro de 2025".