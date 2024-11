Michele Schuetzler, musa do Athletico-PR - Saymon Dalazen / Divulgação / Ag. Império Digital

Michele Schuetzler, musa do Athletico-PRSaymon Dalazen / Divulgação / Ag. Império Digital

Publicado 15/11/2024 17:42

Rio - Michele Schuetzler, representante do Athletico-PR no concurso Musa do Brasileirão, encantou seus fãs ao protagonizar um ensaio fotográfico cheio de atitude e sensualidade, no qual exibe a faixa do concurso. A beldade aproveitou para revelar seu lado mais ousado e reforçar sua paixão pelo Furacão.

Nas fotos, Michele apostou em looks que valorizam sua beleza e elegância, seus pontos fortes para representar o Athletico. Dona de uma personalidade cativante, ela tem se mostrado dedicada a cada etapa do concurso, e essa sessão com a faixa é uma prova de sua paixão e compromisso em levar o nome do time paranaense ao topo.

Veja as imagens! fotogaleria

“Ser Musa do Athletico-PR é uma honra e um compromisso que assumo com orgulho. É muito mais do que um título; é um símbolo da minha paixão e da minha força”, disse a moça.

O ensaio com a faixa oficial reforça o espírito de superação e autoconfiança que Michele traz consigo. Sua postura autêntica e carismática é inspiradora para quem a acompanha. Agora, mais do que nunca, ela está focada na reta final da competição e determinada a conquistar o título, mostrando que a verdadeira força vem de quem acredita no próprio potencial.