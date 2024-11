Vini Jr desperiçou o pênalti que poderia ter dado a vitória para o Brasil sobre a Venezuela, na última quinta (15) - Federico Parra / AFP

Vini Jr desperiçou o pênalti que poderia ter dado a vitória para o Brasil sobre a Venezuela, na última quinta (15)Federico Parra / AFP

Publicado 15/11/2024 16:10

O periódico catalão 'Mundo Deportivo' analisou que o atleta está "frustrado" após a derrota na Bola de Ouro. Além disso, o veículo, ao mencionar a confusão do atacante com jogadores da Venezuela no final da partida, avaliou que ele ainda "segue sem amadurecer na seleção".

A oportunidade perdida fez com que o diário 'As', por sua vez, afirmasse que o brasileiro reviveu "velhos fantasmas na partida". Já o jornal 'Marca' enfatizou suas críticas também no rebote dado pelo goleiro venezuelano após defender o chute do jogador do Real Madrid, que concluiu para fora.

Com o resultado, o Brasil subiu para terceiro, com 17 pontos, na tabela de classificação. Porém, a equipe comandada por Dorival Júnior pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que irá enfrentar a Colômbia nesta sexta-feira (15), às 21h (de Brasília).

O próximo compromisso será contra o Uruguai, na terça-feira (19), na Fonte Nova, em Salvador, às 21h30 (também de Brasília).