Vini Jr distribui autógrafos para fãs na chegada ao hotel em SalvadorRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/11/2024 09:58

A preparação para o duelo com o Uruguai será iniciada neste sábado (16). O primeiro treino, no Barradão, estádio do Vitória, começará às 17h (de Brasília).Diante dos venezuelanos, fora de casa, o Brasil abriu o placar em bela cobrança de falta de Raphinha. No entanto, logo no começo da segunda etapa, levou o empate. Vini Jr ainda desperdiçou um pênalti que recolocaria a Amarelinha em vantagem.Com o resultado, a Seleção chegou aos 17 pontos e ocupa a terceira posição na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.