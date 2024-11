Joelinton se recupera de lesão muscular e desfalca o Newcastle - Paul Ellis / AFP

Joelinton se recupera de lesão muscular e desfalca o NewcastlePaul Ellis / AFP

Publicado 15/11/2024 21:29

Meio-campista do Newcastle, o brasileiro Joelinton teve a casa invadida mais uma vez na cidade inglesa. Nas duas vezes nenhum familiar do jogador estava na residência. Neste caso mais recente, Joelinton recebeu um alerta de segurança no celular e acionou a polícia, mas os três assaltantes já tinham fugido.

LEIA MAIS: Messi se irrita com Anderson Daronco em derrota da Argentina nas Eliminatórias



Nas redes sociais o jogador fez um desabafo sobre o episódio. "Nossa casa foi arrombada novamente. Para qualquer um que esteja pensando em fazer isso, saiba que não sobrou nada valioso aqui. Pedimos que nossa casa seja respeitada como um espaço seguro para nossa família. Queremos simplesmente viver em paz", afirmou o jogador.



A primeira vez que Joelinton teve a casa invadida foi em janeiro deste ano. Como estava lesionado, ele estava no estádio, mas apenas assistindo ao jogo do Newcastle, que foi derrotado pelo Manchester City por 3 a 2. Nas redes sociais o jogador fez um desabafo sobre o episódio. "Nossa casa foi arrombada novamente. Para qualquer um que esteja pensando em fazer isso, saiba que não sobrou nada valioso aqui. Pedimos que nossa casa seja respeitada como um espaço seguro para nossa família. Queremos simplesmente viver em paz", afirmou o jogador.A primeira vez que Joelinton teve a casa invadida foi em janeiro deste ano. Como estava lesionado, ele estava no estádio, mas apenas assistindo ao jogo do Newcastle, que foi derrotado pelo Manchester City por 3 a 2.