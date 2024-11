Mesmo afastado, Gabigol foi ao Maracanã assistir a Flamengo x Atlético-MG - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 21:01

"Nós chegamos a negociar. Era um nome que me interessava bastante, só que demorou muito a negociação. Eu sou uma pessoa muito objetiva, e não adianta usar o Palmeiras de trampolim para outros clubes. Eu não vou entrar em leilão. Quando nós entendemos que a coisa estava se desvirtuando, eu pedi para parar. Falei: 'esquece, esquece. O que eu quero é quem venha agregar'. Mas é um grande jogador, eu tinha interesse, sim", afirmou a mandatária.

Segundo Leila, o Palmeiras chegou a propor um pré-contrato a Gabigol, mas os altos valores exigidos pelo atacante acabaram esfriando o negócio.

"Nós propusemos uma assinatura de um pré-contrato, mas a coisa ficou se arrastando muito tempo e eu não gostei. Foram valores muito fora da realidade e eu acho que a gente tem que ter bom senso", completou.

Sem o Palmeiras na jogada,, que tem um acordo encaminhado com o jogador. Porém,, fora o interesse de clubes do exterior. Os representantes do atleta estão dispostos a ouvir todas as propostas.