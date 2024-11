Messi ficou na bronca com o árbitro Anderson Daronco - Reprodução / X

Messi ficou na bronca com o árbitro Anderson DaroncoReprodução / X

Publicado 15/11/2024 15:01

Assunção - Lionel Messi se irritou bastante com a arbitragem de Anderson Daronco, durante a derrota da Argentina para o Paraguai, por 2 a 1, pelas Eliminatórias, na última quinta (14). Após o final do primeiro tempo, o craque foi cobrar o árbitro por não expulsar o zagueiro Alderete, que já tinha amarelo, por uma falta, e chegou a apontar o dedo na cara do brasileiro.

Leia mais: Alex Telles e Dodô são convocados por Dorival Júnior para enfrentar o Uruguai

pic.twitter.com/QksVP6eKul — M10G (@World10G) November 15, 2024 Daronco, no entanto, ignorou às reclamações do camisa 10, que foi queixar-se também com o assistente Bruno Pires.



O momento foi destaque na imprensa argentina. O 'Olé' deu ênfase nas cobranças de Messi, enquanto a 'Tyc Sports' apontou que Daronco foi o "culpado" pela derrota da Albiceleste, já que Aldrete marcou o gol da vitória paraguaia no início do segundo tempo, e revelou que Lionel Scaloni, técnico da Argentina, chamou o árbitro brasileiro de "sem vergonha".



"Posso dizer muitas coisas... Não faz sentido e pareceria uma desculpa. Prefiro não dizer para que não seja uma desculpa e as pessoas não interpretem dessa forma. Todos nós vimos o que aconteceu em campo. Não tem nada a ver com o resultado. É isso que aprendi muito com essas coisas, vamos deixar isso aí", disse Scaloni. Daronco, no entanto, ignorou às reclamações do camisa 10, que foi queixar-se também com o assistente Bruno Pires.O momento foi destaque na imprensa argentina. O 'Olé' deu ênfase nas cobranças de Messi, enquanto a 'Tyc Sports' apontou que Daronco foi o "culpado" pela derrota da Albiceleste, já que Aldrete marcou o gol da vitória paraguaia no início do segundo tempo, e revelou que Lionel Scaloni, técnico da Argentina, chamou o árbitro brasileiro de "sem vergonha"."Posso dizer muitas coisas... Não faz sentido e pareceria uma desculpa. Prefiro não dizer para que não seja uma desculpa e as pessoas não interpretem dessa forma. Todos nós vimos o que aconteceu em campo. Não tem nada a ver com o resultado. É isso que aprendi muito com essas coisas, vamos deixar isso aí", disse Scaloni.

A Argentina volta a campo na próxima terça-feira (19), para encarar o Peru, às 21h, na Bombonera, em Buenos Aires. Os atuais campeões do mundo estão em primeiro na tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 22 pontos.