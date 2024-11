Momento em que lutadores são separados no palco - Christian Petersen / Getty Images via AFP

Publicado 15/11/2024 09:17 | Atualizado 15/11/2024 09:22

Estados Unidos - Durante a pesagem cerimonial antes da luta entre Mike Tyson e Jake Paul, o lendário lutador se irritou e deu um tapa no rosto do adversário. Os dois vão se enfrentar na noite desta sexta (15), por volta das 22h (de Brasília).

Em um primeiro momento, Mike se pesou enquanto Jake se alongava e o assistia. Na sequência, foi a vez do youtuber, que "engatinhou" na direção do ex-boxeador. Assim que levantou, levou um tapa de direita no rosto. A confusão foi rapidamente amenizada pelos seguranças.