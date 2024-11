Arena Independência irá receber duelo entre Atlético-MG e Botafogo, pelo Brasileirão, na próxima quarta (20) - Divulgação

Publicado 15/11/2024 12:32

O Galo chegou até a procurar o Mineirão para sediar o duelo, mas o estádio irá receber a final do Campeonato Mineiro feminino no mesmo dia, de acordo com a 'Itatiaia'. Com isso, o clube mineiro optou por escolher a casa do América-MG para mandar o confronto, embora ainda não tenha anunciado de forma oficial.



Segundo o STJD, a medida estará em vigor "até que o clube comprove a adoção de medidas necessárias para garantir a segurança na Arena MRV". Portanto, o estádio ficará interditado por tempo indeterminado.

Além do jogo contra o Botafogo, no dia 20, o Atlético-MG também tem compromissos como mandante contra Juventude, no dia 26/11, pela 36ª rodada, e Athletico-PR, no dia 8/12, na última. O clube ainda será julgado podendo receber multa de R$ 200 mil e perda de mandos de campo.