Pogba não é mais jogador da JuventusMarco Bertorello / AFP

Publicado 15/11/2024 17:14

A Juventus anunciou na tarde desta sexta-feira (15) a rescisão de contrato do meia Paul Pogba. O francês, que teve sua punição por doping reduzida em outubro , agora está livre no mercado para poder assinar com qualquer clube. Ele tem previsão para retornar aos gramados em março de 2025.

"Juventus Football Club e Paul Pogba anunciam que concordaram mutuamente em rescindir o contrato de desempenho desportivo, a partir de 30 de novembro de 2024. A equipe deseja a Paul tudo de melhor para seu futuro profissional", disse a Juventus em comunicado.

Entre 2012 e 2016, o meio campista já havia atuado pela Velha Senhora e, em 2022, retornou após passagem decepcionante no Manchester United. No entanto, sofreu com muitas lesões e disputou apenas 10 partidas até ser suspenso por doping, em setembro de 2023, quando testou positivo para testosterona após uma partida contra a Udinese, na primeira rodada do Campeonato Italiano.