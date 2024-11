Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2024 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, está avaliando a possibilidade de abrir uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. Atualmente, a beldade divulga suas fotos nas suas redes sociais, porém, ela deverá fazer em breve um consulta com seus seguidores.

"Não tenho plataforma por agora, são fotos para os meus seguidores. Porém, posso reavaliar e talvez abrir uma conta privada. Quem sabe? Espero respostas dos meus seguidores no Instagram", afirmou em entrevista ao portal "Popular".

Diana afirmou que recebe muitas mensagens de seguidores nas redes sociais bastante entusiasmados com o seu conteúdo.

"Eu recebo muitos elogios. Meu chata privado explode com mensagens", contou a beldade.