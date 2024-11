Adriano Imperador lançou nesta semana a sua biografia - Reprodução / Instagram

Adriano Imperador lançou nesta semana a sua biografiaReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2024 11:15

relatou como organizou a festinha particular com a presença de mais dois amigos. Adriano Imperador conta em sua biografia recém-lançada, 'Adriano, meu maior medo', uma passagem marcante de 2015, quando realizou uma orgia com 18 mulheres. O ex-jogador de 42 anos

Eles estavam na Centauro, famosa casa de prostituição de Copacabana, Zona Sul do Rio, quando Adriano teve uma ideia. E chamou as mulheres que trabalhavam lá.



"Coloquei meu roupão, pedi o meu uísque e comecei a relaxar. Virei para a rapaziada e decretei: 'Hoje vai ser festival do Adriano no Vips (motel na Avenida Niemayer, no Leblon)'", conta na biografia.



Na época, informações que saíram na imprensa diziam que o ex-jogador tinha R$ 60 mil em dinheiro vivo e que o motel, com medo de sofrer calote, fechava a conta a cada R$ 4 mil gastos, para depois reabri-la.



"Mandei mensagem para uns conhecidos. Não estou exagerando. Chamei 18 garotas. 'Pode vir que eu estou pagando. A festa vai ser boa'", diz.



"Um dos guerreiros se apaixonou e ficou com uma mina a noite toda. Sobraram 17 para dois, mas eu sempre gostei de jogo grande. Nunca me intimidei com os desafios da vida".