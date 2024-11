Neymar vive sequência de problemas físicos - Reprodução / Internet

Publicado 14/11/2024 09:30 | Atualizado 14/11/2024 09:33

Rio - O atacante Neymar, de 32 anos, foi tema da edição digital do jornal espanhol "AS", nesta quinta-feira. A publicação avaliou a trajetória do brasileiro após a disputa da Copa do Mundo de 2022 e chamou a situação do camisa 10 de "inferno".

O "AS" destacou que desde a eliminação do Brasil para a Croácia, nas quartas de final da competição, Neymar entrou em campo em apenas 20 partidas, e atuou por 90 minutos em apenas 11 jogos. A publicação citou os diferentes problemas físicos que o brasileiro sofreu neste período.

"O inferno de Neymar continua. Quando a luz finalmente apareceu no final do túnel, as lesões voltaram a chamar sua porta. Outra vez. Cinco problemas físicos em dois anos. São apenas 20 partidos desde o Mundial 2022. 11 completos. Números terríveis para o ídolo de toda uma geração", explicou.

Por fim, a publicação cita que Neymar empolgou em seu retorno ao futebol em outubro e que deixou os brasileiros "loucos de vontade de vê-lo utilizando a camisa verde e amarela", mas uma nova lesão acabou frustrando as expectativas. A publicação cita que a permanência do camisa 10 no Al-Hilal no ano que vem é incerta.