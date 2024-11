Xabi Alonso em treino do Leverkusen - Divulgação / Bayer Leverkusen

Xabi Alonso em treino do LeverkusenDivulgação / Bayer Leverkusen

Publicado 19/11/2024 14:20

Rio - O treinador Xabi Alonso, de 42 anos, poderá assumir uma outra equipe ao fim da próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o espanhol, que dirige o Bayer Leverkusen, irá avaliar seu futuro no clube alemão a partir de março de 2025.

Campeão inédito da Bundesliga pelo Bayer na última temporada, Xabi Alonso vive um ano mais modesto até o momento na Alemanha. Sua equipe está em quarto lugar na competição com nove pontos a menos que o líder Bayern em dez jogos pelo torneio até o momento.

A publicação volta a citar o Real Madrid como uma das possibilidades, afinal, Carlo Ancelotti vem sendo pressionado pelos últimos resultados. No entanto, o agente de Xabi Alonso afirmou que jamais foi procurado pelo atual campeão da Liga dos Campeões, tanto na atual temporada, quanto na passada.

Xabi recebeu consultas do Liverpool e do Bayern, porém, decidiu seguir no Leverkusen. O seu contrato, assim com o de Ancelotti, se encerra em junho de 2026, porém, a permanência dele no atual campeão alemão é considerada incerta.