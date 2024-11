Militão se lesionou e foi cortado da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/11/2024 14:20

O zagueiro brasileiro Eder Militão passou por cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito nesta terça-feira (19), em Madri. Serão até oito meses de recuperação do atleta, que perderá toda a temporada.



Militão se contundiu no jogo diante do Osasuna, dia 9 de novembro, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Ele caiu em campo chorando, já prevendo a gravidade da lesão , que também atingiu os meniscos. Foram 10 dias de preparativos para o processo cirúrgico.

"Nosso jogador Eder Militão passou hoje por uma cirurgia bem-sucedida de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Militão iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias", informou o Real Madrid.



"Graças a Deus minha cirurgia foi um sucesso. Muito obrigado aos doutores, ao Real Madrid, a minha família e a todos que me deram apoio nos últimos dias. A primeira parte já foi. Agora começa a caminhada para voltar aos gramados", postou o jogador, acompanhado de familiares e sorridente.



Antes, a namorada Tata Castro já havia usado as redes sociais para mostrar Eder Militão tranquilo após a cirurgia e postou uma mensagem de apoio. "Deus está cuidando de você e vai te abençoar para que a sua recuperação seja de excelência! Conta comigo", escreveu. O jogador repostou com um "Te amo meu amor."



Desde que ficou sabendo da necessidade de cirurgia, que Militão vem adotando um discurso otimista pela reabilitação. "Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelo apoio! É só mais uma luta pra vencer e eu já conheço bem o caminho da volta, desistir não faz parte da minha história", havia dito.



Novamente os torcedores brasileiros e do Real Madrid invadem as redes sociais do atleta para mandar mensagens de apoio e votos de breve reabilitação. O jogador é titular da seleção brasileira de Dorival Júnior e terá de retornar bem para tentar resgatar o posto. No clube, é unanimidade na defesa.