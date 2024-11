Pep Guardiola já soma 18 títulos pelo Manchester City - AFP

Publicado 19/11/2024 18:47

Segue o projeto pela hegemonia no futebol inglês. Após meses de conversas em uma longa negociação, o técnico Pep Guardiola acertou sua renovação de contrato com o Manchester City por mais uma temporada. O Vínculo agora tem validade até o fim da 2025/2026, com opção de extensão por mais um ano. As informações são do "The Athletic".

O anúncio está sendo preparado pelo clube inglês e deve ser feito nos próximos dias. Caso cumpra o novo contrato com o City, Guardiola completará 10 anos à frente do cargo em uma passagem vitoriosa.

Pep Guardiola chegou ao clube em 2016 após sucesso no Bayern e já soma 18 títulos pelo Manchester City. Neste período, foram seis títulos de Premier League, dois da Copa da Inglaterra, quatro da Copa da Liga Inglesa, três da Supercopa da Inglaterra, além de uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

Na atual temporada, o Manchester City vive momento de oscilação com o segundo lugar da Premier League, cinco pontos atrás do Liverpool, e apenas a décima colocação na fase de liga da Liga do Campeões, indo no momento para os playoffs por uma vaga nas oitavas de final. A equipe também foi eliminada da Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham.