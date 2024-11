Cabeça de porco foi arremessada por torcedor durante clássico entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena - Reprodução / Twitter

Cabeça de porco foi arremessada por torcedor durante clássico entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química ArenaReprodução / Twitter

Publicado 19/11/2024 19:37

São Paulo - Denunciado no STJD, o Corinthians pode perder até dez mandos de campo em confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro por causa da cabeça de porco atirada no gramado da Neo Química Arena . O caso ocorreu no dia 4 de novembro, durante clássico com o Palmeiras na 32ª rodada.

"A desordem causada pela própria torcida, aliada à falta de falta de segurança que permitiu acesso de pessoas com uma cabeça de animal, colocou em risco a integridade física das pessoas e poderia ter consequências trágicas", escreveu o órgão.



"Explica-se: levando em consideração a força do lançamento, a gravidade, a altura e distância da arquibancada, caso o arremesso da cabeça de porco tivesse atingindo alguém no campo de futebol na parte da cabeça (por exemplo), o impacto poderia ser fatal", complementou.

A Procuradoria também solicitou punição ao Timão pelo arremesso de "copos de plástico contendo liquidos", um "isqueiro" e uma "bola pequena de plástico" em direção ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.

Além de perder mando de campo, o Corinthians provavelmente terá de pagar multa, já que foi denunciado nos códigos 191 e 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O julgamento ainda não tem data marcada.