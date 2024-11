Torcedor do Corinthians com cabeça de porco - Reprodução / Twitter

Publicado 05/11/2024 10:43 | Atualizado 05/11/2024 13:18

Rio - Em vídeo que viralizou nas redes sociais, um torcedor do Corinthians aparece comprando uma cabeça de porco em um supermercado e citando o clássico entre o Alvinegro e o Palmeiras, que ocorreu na última segunda-feira. Um objeto semelhante foi arremessado por um torcedor do gramado da Neo Química Arena e a polícia de São Paulo investiga o caso.

Foi identificado o torcedor do Corinthians que jogou a cabeça de um porco no gramado durante a partida contra o Palmeiras na Neo Química Arena.



Rafael Modilhane Cicatriz gravou e publicou os vídeos comemorando o grande feito. A polícia investiga o caso. pic.twitter.com/gOQCkk0wrs — FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunface) November 5, 2024

"Eu estou saindo aqui do Mercadão e hoje tem o Corinthians contra os sem o Mundial. Tá vendo né", disse o torcedor em vídeo em que aparece com um filtro de palhaço, bastante comum no Instagram.

pior que era literalmente a cabeça de um porco



pic.twitter.com/WN6EwLiRz6 — (@c4hsccp) November 4, 2024

Posteriormente, o mesmo torcedor aparece caminhando em uma rua, na parte da noite. Ele manda outro recado sobre o clássico.

"Sabe aquela cabeça de porco que eu postei mais cedo? Vocês vão ver o que vai acontecer com ela. Nós é (sic) Corinthians, nós faz (sic) de tudo, se for para mexer com o psicológico", concluiu.

Por volta dos 28 minutos do primeiro tempo, o atacante Yuri Alberto chutou uma cabeça de porco que foi arremessada no gramado do estádio Neo Química Arena, enquanto o meia do Palmeiras, Raphael Veiga, se preparava para cobrar escanteio. O Alvinegro levou a melhor e venceu o clássico por 2 a 0.