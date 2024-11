Yuri Alberto em clássico - Rodrigo Coca / Corinthians

Yuri Alberto em clássicoRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 05/11/2024 10:20 | Atualizado 05/11/2024 13:17

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 2 a 0, Yuri Alberto, foi protagonista de um lance inusitado no clássico. Ele chutou uma cabeça de porco para fora do gramado, após ter percebido o objeto dentro de campo por volta dos 28 minutos do primeiro tempo na Neo Química Arena.

pior que era literalmente a cabeça de um porco



pic.twitter.com/WN6EwLiRz6 (@c4hsccp) November 4, 2024

"Eu quase quebrei o pé. Pensei que era tipo uma almofada, alguma coisa assim, fui tirar com o pé assim, fui dar um chute para ir um pouco longo, mas era uma cabeça de porco, quase machuquei o pé", afirmou.

O lance aconteceu quando o meia Raphael Veiga, do Palmeiras, se deslocava para cobrar um escanteio, ainda na primeira etapa. A polícia de São Paulo está investigando como o objeto conseguiu entrar no estádio do Corinthians.

Dentro de campo, o Alvinegro levou a melhor e venceu o maior rival por 2 a 0. O resultado foi importante para o Corinthians na luta contra o rebaixamento e complicou o Palmeiras na disputa pelo título da Série A.