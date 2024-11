Em 2019, Flamengo foi campeão em cima do River Plate - AFP

Publicado 22/11/2024 19:21

Rio - O Disney+ lançará nesta sexta-feira (22), às 20h (de Brasília), um documentário sobre o título do Flamengo na Libertadores de 2019, que completará cinco anos neste sábado (23). A produção, chamada “A Glória por Eles”, contará com depoimentos exclusivos dos jogadores que participaram da conquista.

O especial tem duração de uma hora. Entre os entrevistados, estão os ex-jogador Diego Ribas; o campeão da Copa do Brasil 2024 Bruno Henrique; os ex-atletas do clube Rafinha, Diego Alves e Rodrigo Caio; e o zagueiro espanhol que marcou época no Flamengo Pablo Marí, além de muitos bastidores daquela campanha.

Além das entrevistas, o material também irá relembrar a campanha completa do Rubro-Negro na competição continental, desde o primeiro jogo na altitude até à histórica virada contra o River com dois gols de Gabriel Barbosa. O enredo passa pelas crises vivenciadas no ano, a saída de Abel Braga e a tão impactante chegada de Jorge Jesus, fato que mudou o patamar do Flamengo e acabou com um jejum de 38 anos sem ganhar a Libertadores

“A Glória por Eles” será mais um conteúdo original do Disney+ criado pela equipe da ESPN no Brasil que ficará disponível no catálogo On Demand da plataforma. A produção se junta a títulos como “Zico em Família”, “Richarlison: O Pombo é Gente”, “Casemiro o Pai de Todos”, “Por que, Waldemar”, “Sonho de Menino: Com Fernando Diniz” e muito mais.