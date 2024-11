Flamengo venceu o Vasco na Gávea e conquistou o Campeonato Carioca Sub-17 - Divulgação/Flamengo

Publicado 23/11/2024 14:13

Rio - O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0 na final do Campeonato Carioca Sub-17 na manhã deste sábado (23), na Gávea. Com gols de Joshua e Christian, um em cada tempo, a equipe rubro-negra se sagrou campeã da categoria sobre o rival de São Januário.



No jogo de ida, com mando do Vasco no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, os times empataram por 1 a 1. A conquista do Flamengo aparece como um "troco" nas categorias de base após o título do Cruz-Maltino no estadual sub-20.

Os dois gols do Fla saíram em lances de bola parada. O atacante Joshua marcou em bonita cobrança de falta por baixo da barreira. Já no segundo tempo, o meia Christian ganhou no alto e anotou o gol do título depois de cruzamento de Joshua, também cobrando falta.

A equipe sub-17 do Flamengo é comandada por Daniel Franklin, que substituiu Filipe Luís - o atual treinador do time principal iniciou no sub-17 e foi promovido ao sub-20 antes de assumir o grupo profissional. Com o título da Copa Rio conquistado no primeiro semestre, o Flamengo também se sagrou campeão da Recopa Rio Sub-17.