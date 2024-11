Thiago Maia em ação pelo Inter - Ricardo Duarte/SC Internacional

Publicado 25/11/2024 12:52

Rio - O Flamengo notificou o Internacional pela falta de pagamento da venda do volante Thiago Maia. O Rubro-Negro vendeu o jogador por cerca de R$ 24 milhões divididos em dez parcelas, mas ainda não recebeu nenhum valor. Com isso, decidiu acionar o Colorado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

Thiago Maia foi vendido ao Internacional por 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) em agosto deste ano. O Flamengo aceitou vender em dez parcelas de 250 mil euros (R$ 1,2 milhão). Porém, o clube gaúcho ainda não cumpriu o acordo. Em dezembro, a previsão seria do pagamento de duas parcelas, sendo uma de 400 mil euros (R$ 2,4 milhões) e outra de 50 mil euros (R$ 305 mil).

As outras parcelas estão divididas entre abril de 2025 e agosto de 2027. Do montante total, o Flamengo terá direito a R$ 17,1 milhões, enquanto o Lille, da França, ficará com R$ 6,9 milhões. Cada clube permaneceu com 25% dos direitos econômicos.



A CNRD foi criada pela CBF com o objetivo de acelerar e mediar acordos, evitando conflitos no Poder Judiciário do Brasil. Com a notificação do Flamengo, o órgão julgará o pedido e pode determinar que o Internacional pague o valor com multa e juros.