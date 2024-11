Hugo Souza está emprestado ao Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Hugo Souza está emprestado ao CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 25/11/2024 19:27

recusar, pela segunda vez, um fiador apresentado pelo Corinthians para a compra do goleiro Hugo Souza. No embarque do Flamengo para Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (25), o diretor negou que o Rubro-Negro esteja dificultando o negócio e defendeu a posição do clube. Rio - O diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, explicou os motivos que fizeram o clube. No embarque do Flamengo para Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (25), o diretor

"Há um contrato de empréstimo que tem determinadas previsões. Até porque a garantia oferecida no caso do Matheuzinho não funcionou da forma que se esperava. Então havia uma expectativa de entrada no caixa, um pouco mais de R$ 8 milhões esse ano. O Flamengo esperava receber se houvesse algum problema, só que ficou para o ano que vem. Enfim, a gente está sendo muito criterioso, que é mais que justo, na análise de alguma eventual garantia oferecida pelo Corinthians, e ainda não houve esse aceite pelo Flamengo", afirmou Spindel aos jornalistas presentes no Galeão.

"O Flamengo não está dificultando nada, ele está cumprindo o que está no contrato. O que acontece é que tem outros clubes brasileiros que têm como prática comprar jogadores emprestados e não cumprir o que está no contrato. É uma inversão de valores que não é justa. O Flamengo tem esses princípios éticos, morais, e de forma alguma busca se financiar com o atraso de pagamento. Se o Corinthians cumprir o que está em contrato, o Hugo vai ser atleta do Corinthians. É um valor que não é uma obrigação tão grande assim, acredito que seja perto de alguns salários do Corinthians", completou.

Segundo o dirigente, o Flamengo vem recebendo outras sondagens por Hugo, apesar do Corinthians ter a preferência até o próximo sábado (30) pela compra no valor de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões). Se o Timão não conseguir exercer a compra, o goleiro pode ser vendido para outra equipe ou reintegrado ao elenco rubro-negro em 2025.

"Tem contatos, tem sondagens, mas o que a gente explica é que até 30 de novembro o Corinthians tem o direito de exercer a opção. E o atleta tendo um acordo de um contrato futuro com o Corinthians, no caso do exercício da opção, com as cláusulas estabelecidas em contrato, ele vai ser atleta do Corinthians. Depois de 30 de novembro, o atleta ainda fica emprestado até 31 de dezembro, e em 1º de janeiro ele retorna ao Flamengo. E aí o Flamengo não tem mais obrigação nenhuma com outro clube, nem o atleta. Ele pode ser integrado ao elenco, pode haver uma outra proposta, enfim... Mas aí é especulação, tem que esperar ver o que vai acontecer até 30 de novembro", finalizou.