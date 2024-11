Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 25/11/2024 12:30

Rio - O Corinthians deverá apresentar em breve o terceiro fiador para tentar o parcelamento da compra de Hugo Souza. Caso, o Flamengo rejeite mais uma vez, o clube paulista pode entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF. O entendimento é que o Rubro-Negro precisa aceitar a condições de acordo com a opção de compra incluída no empréstimo do goleiro. As informações do jornalista Venê Casagrande.

O Flamengo entende que não tem obrigação de aceitar o fiador para o parcelamento. O Corinthians tem até o próximo sábado para exercer a opção de compra no valor de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões). Depois desta data, o clube carioca pode negociar o goleiro para outra equipe. O Grupo City, que administra o futebol de várias agremiações pelo mundo, dentre elas, o Bahia tem interesse no goleiro.

Há mais de um mês, o Corinthians notificou o Flamengo que exerceria a opção de compra. Porém, o Alvinegro deseja fazer o pagamento de forma parcela, com isso, o clube carioca exigiu garantias. Os paulistas apresentaram dois fiadores que foram negados pelos cariocas.

Hugo Souza, de 25 anos, chegou ao Corinthians no meio do ano por empréstimo até dezembro. O goleiro se tornou um dos principais destaques na recuperação do clube paulista na temporada. Ele deseja continuar no Alvinegro.