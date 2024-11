Salah comandou a vitória do Liverpool sobre o Southampton pela Premier League - Justin Tallis/AFP

Publicado 25/11/2024 11:18

Liverpool (ING) - Mohamed Salah ainda tem o futuro incerto no Liverpool. Com contrato até junho de 2025, o craque egípcio ainda não foi procurado para renovar o vínculo e pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. O jogador quebrou o silêncio e aumentou a pressão sobre a definição.

"Estamos quase em dezembro e eu ainda não recebi propostas para continuar no clube. Provavelmente estou mais fora do que dentro", disse Salah após brilhar com dois gols na vitória do Liverpool sobre o Southampton, neste domingo (24), pelo Campeonato Inglês.

Salah, de 32 anos, deseja permanecer no Liverpool. Porém, as partes ainda não chegaram a um acordo sobre o tempo da renovação contratual. Segundo o portal britânico "The Athletic", existe conversas com o empresário do jogador, Ramy Abbas.

No ano passado, o Liverpool recusou uma proposta de 150 milhões de libras (cerca de R$ 934 milhões) do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por Salah. Um dos principais nomes do clube no século, o egípcio soma 367 jogos, 223 gols e 99 assistências, além dos títulos do Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes.