Gabriel Pec é um dos principais jogadores do LA Galaxy nesta temporadaReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2024 09:25

Rio - Gabriel Pec brilhou na vitória do Los Angeles Galaxy sobre o Minnesota United. O ex-jogador do Vasco marcou duas vezes na goleada por 6 a 2, neste domingo (24), na Califórnia, pela semifinal da Conferência Oeste da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol.

O segundo gol de Gabriel Pec foi "à la Maradona" na Copa do Mundo de 1986, no México, quando driblou cinco adversários ingleses. Nas redes sociais, a MLS exaltou o gol do brasileiro, que foi um dos destaques da classificação do Los Angeles Galaxy às finais da Conferência Oeste.

"Um dos melhores gols que você já viu", publicou o perfil oficial da MLS nas redes sociais.

ONE OF THE BEST SOLO GOALS YOU'LL EVER SEE



STOP THAT GABRIEL PEC!!@LAGalaxy // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/LhI6px8ldL — Major League Soccer (@MLS) November 25, 2024

Gabriel Pec abriu o placar para o Los Angeles Galaxy com apenas 30 segundos. O Minnesota United chegou a empatar cinco minutos depois com Yeboah, mas Joveljic e Paintsil colocaram o time da Califórnia na frente novamente. Yeboah descontou antes do intervalo e manteve o jogo aberto.

Na etapa final, Gabriel Pec fez o quarto gol do time de Los Angeles. Já na reta final da partida, Joveljic e Paintsil novamente marcaram e deram números finais. A vitória garantiu o Galaxy na final da Conferência Oeste da MLS contra o Seattle Sounders.

Gabriel Pec foi contratado pelo Los Angeles Galaxy no início deste ano. O ex-jogador do Vasco soma 21 gols e 18 assistências em 39 jogos nos Estados Unidos. Na temporada regular da MLS, fez 16 gols e 14 assistências em 33 partidas. Já no mata-mata, tem três gols e três assistências em três jogos.