Marisol Olmedo é musa do GuaraniReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2024 22:20

Rio - A musa do Guarani, do Paraguai, Marisol Olmedo, revelou que costuma fazer orações antes de ter relação sexual com seu namorado. A beldade afirmou que a atitude é para deixar claro a gratidão de ambos pelo momento de prazer juntos.

"Não rezo para pedir perdão, porque não sou uma pecadora, sou mulher de apenas um homem. Nós rezamos para agradecer pelo momento juntos", disse em entrevista ao portal "Popular".

Marisol afirmou que esse contato espiritual é bem comum para os dois e que isso não acontece somente antes da relação sexual, porém, em outros momentos.

"Não fazemos isso somente em sexo, mas também em qualquer ocasião, quando estamos juntos, quando saímos. Somos devotos", concluiu.