Confusão aconteceu no redor da Neo Quimica Arena - Divulgação / Vasco

Confusão aconteceu no redor da Neo Quimica ArenaDivulgação / Vasco

Publicado 24/11/2024 20:20

São Paulo - Antes da partida entre Corinthians e Vasco, em São Paulo, houve uma confusão entre torcedores dos dois clubes nos arredores da Neo Quimica Arena, em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista. Oito pessoas foram detidas pelos policiais e sete torcedores do clube paulista acabaram feridos.

De acordo com o registro do 2° Batalhão de Polícia de Choque, torcedores do Corinthians emboscaram os vascaínos durante evento próximo à entrada do Setor Visitante da Neo Química Arena. Os torcedores vinham do Metrô e encontraram os cruz-maltinos em um terreno usado como estacionamento.

Os policiais, que estavam na região, observaram a correria, foram até o local da confusão e se depararam com 300 torcedores, que começaram a hostilizá-los com pedras e garrafadas. Os corintianos conseguiram escapar e fugiram pela Radial Leste, via importante da capital paulista.

A PM de São Paulo divulgou um comunicado afirmando que dois policiais acabaram se ferindo por conta do arremesso de "diversos objetos, como pedra e garrafas e confronto corpo a corpo".