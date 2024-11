Memes: Torcedores rivais ironizam derrota do Vasco - Reprodução / Instagram

Memes: Torcedores rivais ironizam derrota do VascoReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2024 18:20 | Atualizado 24/11/2024 18:25

Rio - A derrota do Vasco para o Corinthians por 3 a 1, em São Paulo, rendeu muitas provocações nas redes sociais. Torcedores rivais do clube carioca não perderam tempo para "tirar onda" e fazer memes ironizando a atuação do Cruz-Maltino, neste domingo.

fotogaleria

Os paulistas foram bastante dominantes e praticamente decidiram a partida em 25 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Garro foi o grande craque do jogo com uma assistência e dois gols.

O resultado foi a quarta derrota seguida do Vasco na Série A. O clube carioca ainda sonha com uma classificação para a Libertadores do ano que vem, mas a situação ficou bastante complicada.