Manchester United tropeça no Campeonato InglêsAFP

Publicado 24/11/2024 16:53

Na estreia do técnico Rúben Amorim, o Manchester United até saiu à frente no placar, mas não conseguiu sustentar a vantagem e teve que se contentar com o empate de 1 a 1 diante do Ipswich Town, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado deixou o time do técnico português na parte intermediária da tabela com 16 pontos. Já os donos da casa ocupam a zona do rebaixamento com nove pontos em 18º.

O Manchester começou o jogo com intensidade e marcou logo aos 2 minutos. Marcus Rashford aproveitou uma sobra na área e acertou um chute forte no canto direito, abrindo o placar e colocando os visitantes em vantagem. Apesar do gol inicial, o Ipswich não se intimidou e passou a dominar as ações do jogo.

A pressão dos donos da casa deu resultado aos 35 minutos. Omari Hutchinson recebeu um passe em boa posição, ajeitou e disparou um chute de média distância no ângulo esquerdo, sem chances para Andre Onana. O gol de empate trouxe ainda mais equilíbrio à partida, que seguiu movimentada até o intervalo.

No segundo tempo, o Ipswich manteve a postura agressiva nos minutos iniciais. Aos 7 minutos, Liam Delap quase virou o jogo ao receber um cruzamento em curva, dominar na área e finalizar rasteiro no centro do gol. No entanto, Onana fez uma defesa segura, impedindo a virada.

Depois dos 20 minutos, o Manchester United começou a retomar o controle da partida. Bruno Fernandes liderou o time nas ações ofensivas e quase desempatou aos 22 minutos, em uma cobrança de falta de média distância que passou muito perto do poste esquerdo. Os minutos finais foram frenéticos, com ambas as equipes buscando a vitória a todo custo. Ipswich e Manchester United alternaram ataques perigosos, mas a falta de precisão nas finalizações impediu que o placar fosse alterado. A partida terminou com o empate refletindo a intensidade e o equilíbrio do confronto.

Enquanto o Manchester United se prepara para enfrentar o Bodø/Glimt, da Noruega, pela Liga Europa nesta quinta-feira, às 17h, o Ipswich volta a campo no sábado para encarar o Nottingham Forest, fora de casa, às 12h.