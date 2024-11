Sem lutar desde 2021, McGregor indicou que tem acordo para enfrentar Dan Hooker - (Foto: Reprodução)

Sem lutar desde 2021, McGregor indicou que tem acordo para enfrentar Dan Hooker (Foto: Reprodução)

Publicado 24/11/2024 14:00

Após duas semanas de julgamento na Irlanda, Conor McGregor foi declarado culpado pelo tribunal nesta semana. Segundo informações do "Yahoo Sports", o lutador será obrigado a pagar uma indenização de 248 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) a Nikita Ni Lamhaim, mulher que acusava a estrela do UFC de agressão sexual.



McGregor não teve a possibilidade de ser preso pelo fato de o processo ser uma ação civil e não criminal. O julgamento durou cerca de duas semanas e teve relatos da vítima, que revelou detalhes do momento em que esteve com "Notorious", onde chegou a temer pela própria vida.