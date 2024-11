Jake Paul venceu Mike Tyson por decisão unânime - Christian Petersen/AFP

Publicado 22/11/2024 18:00

O mundo da luta, definitivamente, parou para assistir ao duelo de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, que foi realizado na última sexta-feira (15), no Texas (EUA), e terminou com vitória do Youtuber norte-americano sobre a lenda do esporte na decisão unânime dos jurados após oito rounds disputados.



Na última terça-feira (19), a "Netflix", plataforma de streaming responsável por ter transmitido o evento ao vivo, divulgou que o card liderado por Jake Paul e Mike Tyson foi o evento esportivo mais transmitido da história. Em levantamento feito pela empresa e divulgado pelo site "MMA Fighting", foram mais de 108 milhões de espectadores assistindo ao show.

Como já era esperado, o momento de maior pico de audiência ocorreu no último confronto do card, com o aguardado duelo entre Jake Paul e Mike Tyson, que teve o incrível número de 65 milhões transmissões simultâneas na Netflix.Além do confronto entre Jake e Tyson, o card transmitido na grandiosa plataforma de streaming teve a revanche entre as estrelas do Boxe feminino Katie Taylor e Amanda Serrano, que terminou com vitória de Katie na decisão unânime dos jurados. Além disso, o fenômeno do YouTube no Brasil, Whindersson Nunes, também entrou em ação e foi derrotado pelo pugilista profissional Neeraj Goyat.