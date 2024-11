Alcenor Alves comandou os triunfos de Pietro e Daniel 220v no ADXC 7 - (Foto: Reprodução)

Alcenor Alves comandou os triunfos de Pietro e Daniel 220v no ADXC 7 (Foto: Reprodução)

Publicado 21/11/2024 07:00 | Atualizado 21/11/2024 18:58

Um dos responsáveis pela White House Jiu-Jitsu School, equipe manauara referência na formação de jovens atletas, o faixa-preta Alcenor Alves acompanhou de perto Daniel 220v e Pietro Baseggio, dois destaques do time, no ADXC 7, renomado evento de grappling que ocorreu no último domingo (17), no Rio de Janeiro.



Por lá, a dupla foi destaque, com Daniel 220v superando Matheus Fonseca por finalização com um mata-leão, enquanto Pietro Baseggio venceu Miguel Vieira por decisão unânime dos jurados.