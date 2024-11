Daniel 220v venceu por finalização após um show de Jiu-Jitsu - (Foto: Dai Bueno)

Publicado 19/11/2024 17:00 | Atualizado 19/11/2024 17:15

No último domingo (17), o Rio de Janeiro foi palco da sétima edição do ADXC, evento de grappling dos Emirados Árabes Unidos que vem ganhando cada vez mais notoriedade mundo afora por reunir grandes nomes e duelos de alto nível.



Na luta principal do ADXC 7, a lenda Rodolfo Vieira deu um show para o público e finalizou Derek Brunson com um justo katagatame. Porém, além de Rodolfo, vários outros nomes brilharam, entre eles os jovens Daniel 220v e Pietro Baseggio.

Com apoio do Studio MasterFrigo, a dupla fez os dois primeiros combates envolvendo crianças da história do evento. Enquanto Daniel 220v superou Matheus Fonseca por finalização com um mata-leão, Pietro Baseggio venceu Miguel Vieira por decisão unânime dos jurados."Estou muito feliz pela oportunidade de ser uma das primeiras crianças do mundo a lutar pelo ADXC, pela vitória e por mais um ano de títulos. Em 2023 eu passei a temporada toda sem perder, nesta eu esperava o mesmo mas tive algumas derrotas, porém, nada que me abale. Para 2025, vou dar o meu melhor e seguir evoluindo", afirmou Pietro, representante da White House Jiu-Jitsu School.

Pietro conquistou a primeira vitória do evento (Foto: Dai Bueno)

Assim como Pietro, o carioca Daniel 220v também celebrou a oportunidade. Lutando em casa, o atleta de 12 anos mostrou todo o seu repertório durante três rounds antes de encaixar o mata-leão que definiu o duelo."Foi a minha primeira vez lutando no ADXC, um campeonato de alto nível, e graças a Deus deu tudo certo. Só eu sei tudo o que eu passei e treinei para estar aqui... E claro, lutar em casa, com a minha família assistindo, vencer por finalização, isso não tem preço", disse o jovem, que além de representar a White House, treina sem quimono na Pirâmide Grappling:"Eu venho aqui para fazer o que eu gosto, me divertir, e isso também ser o meu trabalho é algo que não tem preço. Quando o ADXC quiser, estou pronto para voltar e dar um show, seja disputando Gi ou No-Gi", completou Daniel 220v.-Rodolfo Vieira finalizou Derek Brunson com um katagatame no 1R-Paulo Miyao derrotou Júnior Righetti por decisão unânime dos árbitros-Gesias Cavalcante derrotou Piter Frank por decisão unânime dos árbitros-Meyram Maquiné finalizou Sebastian Serpa com um armlock no 1R-Aurelie Le Vern derrotou Ana Carolina Vieira por decisão unânime dos jurados-Lucas Valente derrotou Espen Mathiesen por decisão unânime dos jurados-Leonardo Nascimento derrotou Antonio Assef por decisão unânime dos jurados-Marcus Oliveira derrotou Antônio Braga Neto por decisão unânime do jurados-Henrique Ceconi derrotou Javier Zaruski por decisão unânime dos jurados-Jessica Caroline derrotou Eliane Carauni por decisão unânime dos jurados-Ruan Alvarenga derrotou Mukhammad Shakhbanov por decisão unânime dos jurados-Kalim Mastouri finalizou Ronys Torres com um armolck no 1R-Helena Crevar finalizou Sabrina de Sousa com uma chave de calcanhar no 2R-Luiz Felipe Santos finalizou Henrique Russi com uma chave de tornozelo no 2R-Saeed Alnuaimi finalizou Matheus Avelino com um triângulo no 3R-Daniel Barbosa 220v finalizou Matheus Fonseca com um mata leão no 3R-Pietro Baseggio derrotou Miguel Vieira por decisão unânime dos jurados