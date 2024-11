Jovens do Botafogo Judô foram destaque em João Pessoa - (Foto: Divulgação)

Publicado 18/11/2024 06:00 | Atualizado 19/11/2024 17:08

João Gabriel Brandão e Mel Araújo, do Botafogo Judô, conquistaram três medalhas de prata na competição estudantil Jogos da Juventude, no último fim de semana, em João Pessoa. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, o evento abrange atletas de 14 a 17 anos de idade.



Mel Araújo fez sua estreia no Shiai Jô de competições nacionais e, após seis lutas, conquistou a quinta colocação nas disputas individuais e a medalha de prata nas disputas por equipe.



“Mel chegou no Botafogo faz pouco tempo e rapidamente se adequou às nossas rotinas de treinamento. É muito esforçada e tem muito potencial, tenho certeza de que essa participação trouxe muito combustível pra ela treinar cada vez mais", destacou o sensei Jomar Carneiro.