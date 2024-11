Edição de estreia conta com 140 atletas inscritos de diversos estados brasileiros - (Foto: Divulgação)

Publicado 19/11/2024 07:00 | Atualizado 19/11/2024 16:35

A Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) vai promover, a partir desta terça-feira (19/11) até o próximo domingo (24), o São Paulo Open de Boxe, no ginásio do Clube Pelezão, no Alto da Lapa, na capital paulista.



De acordo com a CBBoxe, o São Paulo Open de Boxe é evento piloto visando a realização de mais competições ao longo da temporada, como explica o presidente da entidade, Marcos Brito.



“A partir desta experiência, a CBBoxe planeja montar um calendário que incluirá várias competições equivalentes em 2025, permitindo que os atletas escolham entre diferentes eventos e gerenciem sua própria pontuação no ranking nacional".