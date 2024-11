Glover Teixeira considera que Jon Jones x Alex Poatan é a luta a ser feita em 2025 - (Foto: Reprodução)

Glover Teixeira considera que Jon Jones x Alex Poatan é a luta a ser feita em 2025 (Foto: Reprodução)

21/11/2024

Após o UFC 309, um eventual duelo entre Jon Jones e Alex Poatan voltou a ganhar muita força entre os fãs de MMA. No evento, realizado no último sábado (16), "Bones" derrotou Stipe Miocic por nocaute no terceiro round, manteve o cinturão linear peso-pesado do Ultimate em sua posse e voltou a manifestar seu desejo em fazer uma luta contra o atual campeão meio-pesado da organização.



Por mais que Jon Jones e Alex Poatan já tenham deixado claro que gostariam de se enfrentar, esse não parece ser o desejo de Dana White, que já afirmou que, se depender dele, Jones vai unificar seu cinturão linear dos pesados contra Tom Aspinall, atual campeão interino da categoria.

Ex-campeão meio-pesado do Ultimate e um dos treinadores de Alex Poatan, Glover Teixeira é mais um favorável que o duelo contra Jon Jones aconteça. Em entrevista ao "UFC Fight Pass", o mineiro disse que não tem maiores informações sobre a realização do confronto, mas foi bem claro ao dizer que é "a luta a ser feita em 2025"."O que eu sei é a mesma coisa que vocês sabem, que o Jon Jones quer (a luta) e o Alex quer. Agora, o resto, eu não sei. É uma luta, uma mega luta, né? Vai ser a luta de 2025! É um dos melhores do mundo, um dos melhores de todos os tempos, para dizer a verdade, entre um e dois. Eu acredito que os dois querem essa luta e o Dana White está meio 'assim', mas eu acredito que vai fazer acontecer", disse Glover, que seguiu:"Eu acho que é uma boa luta para o Poatan. O Jon Jones, o negócio é que ele é muito inteligente, muito preciso, é aquela pressão ali... Mas o Poatan, eu acho que ele é um 'pouquinho mais' do que ele (Jones), e o Jon Jones, talvez, vai tentar agarrar, botar para baixo, mas isso vai acontecer só nos primeiros rounds ali, no primeiro talvez. Mas o resto vai ser o striking mesmo", finalizou.Com a vitória por nocaute sobre Stipe Miocic no UFC 309, Jon Jones consolidou sua primeira defesa de cinturão nos pesados, título que conquistou em março de 2023, quando derrotou Ciryl Gane no UFC 285. Alex Poatan, por sua vez, teve um ano de 2024 considerado perfeito. O brasileiro, dono do cinturão meio-pesado, fez a defesa do seu título em três oportunidades na temporada, nocauteando Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree, respectivamente.