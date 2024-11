Jake Paul quer lutar com Conor McGregor - (Foto: Reprodução)

Jake Paul quer lutar com Conor McGregor (Foto: Reprodução)

Publicado 20/11/2024 09:00 | Atualizado 20/11/2024 09:55

Jake Paul fez a luta mais importante da carreira até aqui no Boxe, na última sexta-feira (15). O youtuber duelou contra Mike Tyson, que é 31 anos mais velho, e venceu por decisão unânime. Pronto para novos desafios, "El Gallo", de 27 anos, usou as redes sociais para falar sobre Conor McGregor.



Jake Paul e o astro do UFC já trocaram farpas algumas vezes através da internet. No último fim de semana, o americano convidou McGregor para uma luta de MMA, como era feita no passado, sem limite de peso.



"Querido, Conor! Eu sei que você disse ao meu time que lutaria (no Boxe) comigo em 77kg. Isso nunca vai acontecer. Mas vamos fazer no MMA. Sem categoria de peso. Exatamente como costumava ser feito. Mas você não vai", escreveu Jake no X.