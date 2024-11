Última etapa fechou o Campeonato Mineiro 2024 com chave de ouro - (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 19/11/2024 14:00

No fim de semana, dias 16 e 17 de novembro, Juiz de Fora-MG recebeu a sexta e última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024. Organizado pela LMJJ, o evento contou com diversas superlutas, emoção de sobra e consagrou os campeões do ranking.



Entre as equipes, título do CT Thomaz Abreu, que ficou em primeiro lugar na etapa. Na segunda posição veio a Brabo, com a Absolute Squad em terceiro. Carlson Gracie JF e Brazilian Top Team (BTT) completaram o Top 5, respectivamente.

Com premiação em dinheiro e peso especial no ranking - por se tratar do encerramento da temporada -, a competição consagrou diversos campeões nos absolutos, com destaque para Walison Texugo, da Sapo Team, campeão faixa-preta adulto/master com quimono e faixas-marrom e preta adulto/master No-Gi.



Ao todo, mais de 150 academias participaram do evento, e Thalles Moreira, presidente da LMJJ, fez um balanço da etapa em Juiz de Fora: "No sábado, o destaque ficou por conta das superlutas Kids No-Gi, algo inédito e uma novidade da Liga para 2025. E os faixas-preta, como de costume, também deram um show no domingo com superlutas emocionantes".



Ainda no sábado (16), foram definidos os campeões do ranking com quimono, que serão anunciados em breve pela organização, enquanto no domingo (17), as disputas No-Gi e das crianças, além do Desafio Kids, fecharam a competição com chave de ouro.



Mulheres tiveram um espaço especial na competição (Foto: @joao.sfotos)

Superlutas são atração à parte



As superlutas, 12 ao todo, contaram com fortes emoções e disputas de alto nível. Na faixa-preta, foram cinco duelos, com vitórias de Tadeu Mendes (Rockys JJ), Wigmam Tavares (CT Thomaz Abreu), João Vitor Noturno (Meraki), Augusto Sechi (Six For Jiu-Jitsu) e Sandra de Paula (GB Pioneiros), que superou Elizangela Oliveira (Leão Dourado) em superluta em homenagem à campanha Outubro Rosa.



Já nos combates Kids No-Gi, uma novidade da LMJJ, os jovens Luiz Gustavo (Guigo JJ), Bernardo Rizzo (EJJ Douglas Fernandes), LC Monstrinho (Projeto WS JJ), Matheus Lucas (Brow Team), Ana Luiza (Absolute Squad), Alice Pocahontas (Sapo Team) e Ana Luisa (Meraki) se destacaram com bons triunfos na última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024.



"As superlutas pegaram fogo e levantaram o público presente! Foi uma etapa e um ano incrível. A Liga viajou para diversas cidades, algumas que a gente nunca tinha ido, e fomos muito bem recebidos por todos os atletas, professores, então só nos resta agradecer esse apoio e continuar usando o Jiu-Jitsu como ferramenta de transformação", encerrou o presidente.



RESULTADOS ABSOLUTOS:



– Feminino Gi

Faixa-branca adulto/master: Luana Victor (Brabo)

Faixas-azul e roxa adulto/master: Thais dos Santos (Saúde & Força)



– Masculino Gi

Faixa-azul juvenil: Pyter Costa (Brabo)

Faixa-branca adulto/master: João Vitor Trindade (Garra Team)

Faixa-azul adulto/master: Lucas José Gatte (A.R.D.O)

Faixa-roxa adulto/master: Gustavo Felizardo (Nova União Ponte Nova / Lifestyle)

Faixa-marrom adulto/master: Walison Texugo (Sapo Team)

Faixa-preta adulto: sem disputas

Faixa-preta master: Marcelo Vitorino (Nexus EJJ)



– Masculino No-Gi

Faixa-branca adulto/master: Álvaro Bueno (GFTeam Viçosa)

Faixas-azul e roxa adulto/master: Arthur Ferreira (Guigo JJ)

Faixas-marrom e preta adulto/master: Walison Texugo (Sapo Team)



RESULTADOS SUPERLUTAS:



– Faixa-preta



Tadeu Mendes (Rockys JJ) derrotou Nathan Tavares (Carlson Gracie)

Wigmam Tavares (CT Thomaz Abreu) derrotou Rodrigo Surfoque (Guigo JJ)

João Vitor Noturno (Meraki) derrotou Ghabriel Bernardo (Absolute Squad)

Augusto Sechi (Six For Jiu-Jitsu) derrotou Talison Santos (Cassão Team)

Sandra de Paula (GB Pioneiros) derrotou Elizangela Oliveira (Leão Dourado)



– No-Gi Kids



Luiz Gustavo (Guigo JJ) derrotou Raphael Couri (Rockys JJ)

Bernardo Rizzo (EJJ Douglas Fernandes) derrotou Matheus Motta (Sapo Team)

LC Monstrinho (Projeto WS JJ) derrotou João Assis (Guigo JJ)

Matheus Lucas (Brow Team) derrotou Victor Hugo (Brabo)

Ana Luiza (Absolute Squad) derrotou Ingridy Vitoria (CT Thomaz Abreu)

Alice Pocahontas (Sapo Team) derrotou Giulia do Bronx (Carlson Gracie)

