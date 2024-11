Thiago Tiwi e Rafael Silva prometem grande luta no SFT 53 - (Foto: Reprodução)

Thiago Tiwi e Rafael Silva prometem grande luta no SFT 53 (Foto: Reprodução)

Publicado 21/11/2024 14:00 | Atualizado 21/11/2024 19:24

Marcado para o sábado (23), no Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP, o SFT 53 vai contar com uma disputa de cinturão repleta de expectativa no co-main event. Thiago Tiwi, campeão peso-pena de Xtreme*, irá defender seu título contra o desafiante Rafael Silva, que vive um grande momento na carreira com 31 triunfos consecutivos.



Antes, porém, os dois lutadores concederam entrevista e projetaram o duelo de Xtreme. E apesar do respeito mútuo, a certeza é que faíscas sairão no cage do SFT 53 com muita trocação.

Natural de Timbiras, no Maranhão, Thiago Tiwi é o atual dono do cinturão peso-pena do Xtreme após nocautear Zion Da Silva com um chutaço em agosto. Com uma história de superação (saiba mais), o lutador espera manter a boa fase e somar sua 14ª vitória seguida contra Rafael no SFT 53.“A minha expectativa é a melhor possível para realizar essa primeira defesa de título. Estou muito mais que pronto mentalmente, fisicamente e estrategicamente. Eu conheço o Rafael, é mais um grande adversário que irei enfrentar, mas se Deus quiser vou ter uma excelente performance e seguirei campeão”, projetou o maranhense, que questionado sobre um futuro no MMA, respondeu:“Eu gosto da brutalidade do Xtreme, estar em uma guerra com as luvinhas (risos), mas com certeza penso em lutar MMA também. Já estou trabalhando para em breve receber a oportunidade de estrear no MMA pelo palco do SFT”.Fenômeno da luta em pé paulista e com um cartel avassalador, vindo de quatro triunfos seguidos no SFT, Rafael Silva quer desbancar Tiwi e se tornar o novo dono da divisão dos penas no Xtreme. A missão, entretanto, não será fácil, conforme analisou o lutador."Minha preparação está sendo bem puxada, posso dizer que estou passando pelo deserto (risos). E a expectativa é fazer o que eu sei, sair vitorioso. O Tiwi é um menino de muito coração, vontade e uma fé gigantesca. Fiz meu dever de casa, estudei e conversei com algumas pessoas que já lutaram com ele, agora é ir pra cima no SFT 53", disse o paulista, que completou:"O Xtreme é uma modalidade em que você não pode vacilar! Como dizem, 'é tempo ruim o tempo todo'. Porém, futuramente penso em ir para o MMA. O SFT é uma vitrine para os atletas hoje em dia e espero aproveitar essa oportunidade".Marcado para iniciar às 16h30 (horário de Brasília), o SFT 53 tem transmissão completa através de Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV, além do card principal em TV aberta na Band a partir das 23h. Já os ingressos para quem quiser acompanhar o show pessoalmente podem ser trocados por produtos de higiene pessoal na entrada do Clube Atlético Juventus.MMA cinturão peso-galo: Fernando Ben 10 x Nildo KatchauXtreme cinturão peso-pena: Thiago Tiwi x Rafael SilvaMMA peso-galo: Jeovanny de Oliveira x Zé RebornXtreme peso-galo: Estefanne Thomazella x Renata RehulkXtreme peso-meio-médio: Douglas Soares x Rodrigo FerreiraXtreme peso-pena: Demerson Mão de Pedra x Fernando LevyMMA peso-galo: José Gurilozo x Ismael MadrugaXtreme peso-meio-médio: Bernardo Super-Choque x Matheus MesquitaMMA peso-pena: Pedro Diesel x Daniel OliveiraMMA peso-casado (60kg): Diego Dutra x Paulo NogueiraMMA peso-meio-médio: Lucas Rafael x Clayton FerreiraMMA peso-pena: Anderson Falcão x Rosemberg LimaMMA peso-leve: Matheus Monstro x Nicholas Menina FeiaXtreme peso-leve: Leandro Silva x Carlos MikaelXtreme peso-galo: Fabi Peixoto x Dandara BachmannMMA peso-pena: Raul Soares x João Diego* Xtreme é uma modalidade que consiste em realizar duelos de trocação em um octógono e com luvas deMMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão