Natasha Kuziutina e Yasmin Guimarães vão disputar cinturão na luta principal - (Foto: LFA)

Publicado 22/11/2024 09:00 | Atualizado 22/11/2024 11:12

O LFA está de volta ao Brasil para a sua última edição no país em 2024. Nesta sexta-feira (22/11), o ginásio do Polvilho, em Cajamar, na Grande São Paulo, será palco, mais uma vez, da maior liga de desenvolvimento de lutadores de MMA do planeta. A luta principal vale o cinturão interino peso-palha feminino.



A atual detentora do título é a russa Natasha Kuziutina, que tem uma excelente lembrança do Brasil. Foi aqui que a judoca conquistou sua medalha de bronze olímpica, nos Jogos do Rio, em 2016. No MMA desde 2022, “Kuzya", como é conhecida, venceu seis das sete lutas que disputou.

O desafio é contra a carioca Yasmin Guimarães, que possui um cartel de oito vitórias em nove combates. A principal diferença das duas, em questões de estilo, é que a brasileira é oriunda do muay thai, ou seja, tem predileção pela luta em pé. Em sua modalidade raiz, ela venceu 16 das 17 lutas que disputou.



Natasha Kuziutina e Yasmin Guimarães venceram a primeira disputa hoje, contra a balança, batendo o peso da divisão e confirmando a disputa do título. O UFC Fight Pass transmite todas as emoções do card principal ao vivo a partir das 19h, no horário de Brasília. O Youtube do LFA Brasil transmite três lutas grátis.



LFA 197

Ginásio do Polvilho, Cajamar, SP

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024



Card principal



Peso-palha: Natasha Kuziutina x Yasmin Guimarães

Peso-pena: Felipe Oliveira x Márcio Barbosa

Peso-galo: Vinicius Pires x Jhon Rodriguez

Peso-pesado: Edivan Santos x José Augusto

Peso-meio-médio: Aldo Pereira x Michael Oliveira

Peso-leve: Luann Sardinha x Marcelo Marques

Peso-leve: Juan Pablo Vieira x Maycon Kevin dos Santos



Card preliminar



Peso-meio-médio: Richard Martins x Lucas Batista

Peso-meio-médio: Reginaldo Geraldo Jr. x Dallys Gama

Peso-palha: Janaina Silva x Aieza Ramos Bertolso

Peso-médio: Ryan Gandra x Vladimir Calvo

Peso-galo: Nicoly Pedroza x Thalita Diniz

Peso-mosca: Beatriz Consuli x Thaiany Lopes

Peso-palha: Ana Claro Santos x Maria Vaz