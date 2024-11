Erberth Santos foi preso no interior de São Paulo ao lado do lutador André Pessoa - (Foto: Reprodução)

Erberth Santos foi preso no interior de São Paulo ao lado do lutador André Pessoa (Foto: Reprodução)

Publicado 23/11/2024 12:00

Campeão mundial de Jiu-Jitsu pela IBJJF, Erberth Santos foi condenado a 14 anos, sete meses e 21 dias de regime fechado pelos crimes de roubo e estupro cometidos no Mato Grosso do Sul. A decisão foi assinada pelo juiz Daniel Scaramella Moreira, da 2° Vara Criminal de Três Lagoas (MS), segundo informações do "G1".



André Pessoa, que também estava envolvido com Erberth Santos nos crimes, foi julgado somente por roubo e teve uma pena de oito anos, um mês e 23 dias de prisão. Ambas as decisões cabem recurso.



Os dois lutadores estão presos desde agosto de 2023 quando foram presos em Boituva, no Interior de São Paulo. Junto com os autores dos crimes, foram localizados também 26 celulares, facas e armas de fogo.