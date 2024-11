Superlutas entre professores vão marcar o BJJ Storm Contest 4 - (Foto: @joao.sfotos)

Superlutas entre professores vão marcar o BJJ Storm Contest 4 (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 23/11/2024 09:00

Chegou a hora, e neste fim de semana, dias 23 e 24 de novembro, o SESC Contagem, em Minas Gerais, recebe a quarta edição do BJJ Storm Contest, evento de lutas casadas da organização e que ocorre em conjunto com o histórico BJJ Storm 10.



Marcado para o sábado (23), a partir das 19h, o BJJ Storm Contest 4 vai contar com 16 superlutas entre professores mineiros de Jiu-Jitsu - sendo Vinicius Santos (Vinny JJ) x Marco César (Caio Gregório) o duelo principal. No mesmo dia, também acontecem os duelos do juvenil, adulto e master com quimono, masculino e feminino.